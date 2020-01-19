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Принц Гарри больше не сможет использовать свой королевский титул

12:36, 19 января, 2020
Ксения Чернова
Принц Гарри больше не сможет использовать свой королевский титул
12:36, 19 января, 2020
Ксения Чернова
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#общество\n#семья\n#власть и чиновники\n#Великобритания
Фото: flickr.com
494
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Им с супругой также придется выплатить больше 3 млн рублей за ремонт их резиденции.

Лондон. Великобритания. Принц Гарри больше не будет именоваться «его королевским высочеством» и вернет потраченные на ремонт своей загородной резиденции Фрогмор-коттедж деньги. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

Напомним, в начале января принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые носят титулы герцога и герцогини Сассекских, заявили о желании отказаться от полномочий старших членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно. После этого Елизавета II устроила семейное собрание, после которого одобрила желание внука и его супруги вести жизнь обычной молодой семьи.

Накануне, 18 января, Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором говорится, что герцог и герцогиня Сассекские отступят от королевских обязанностей и больше не будут получать государственные средства для их исполнения. Жить супруги планируют в Северной Америке.

«Сассексы не будут использовать свои звания «их королевских высочеств», поскольку они больше не являются работающими членами королевской семьи», - отмечается в сообщении.

Кроме того, им придется погасить расходы на ремонт Фрогмор-коттедж, в который они переехали после свадьбы. Напомним, реконструкция обошлась налогоплательщикам в 2,4 млн фунта стерлингов (более 3 млн долларов).

Сама же Елизавета II отметила: «Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами моей семьи. <…> Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную новую жизнь».

Уже известно, что Гарри и Меган продолжат получать финансирование от наследника британской короны принца Чарльза в частном порядке. Они также смогут посещать мероприятия с участием королевы.

12:36, 19 января, 2020
Ксения Чернова
494
0
#общество\n#семья\n#власть и чиновники\n#Великобритания

 

 

 


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