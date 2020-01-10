Конгресс запретил Трампу объявлять войну Ирану

Вооруженное вмешательство допускается только с согласия Палаты представителей.



Вашингтон. США. Президент Соединенных Штатов не сможет начать военные действия в Иране без согласия Конгресса. Резолюцию об этом приняла Палата представителей, сообщает «Интерфакс».

В документе оговаривается, что атака на Иран возможно только с одобрения Конгресса, либо если США столкнутся с «неминуемым вооруженным нападением». При этом резолюция не имеет силы закона и не будет направлена на подпись президенту в случае ее одобрения Сенатом. Голосование по ней было проанонсировано в Конгрессе 6 января. В Белом доме документ охарактеризовали как «нелепый» и «абсолютно ошибочный».

Кстати, ранее Дональд Трамп сам высказался за неприменение военной силы в отношении Ирана и ввел против Тегерана экономические санкции.

Тем временем появились новые подробности об авиакатастрофе в аэропорту имени Имама Хомейни. Премьер-министр Канады заявил, что украинский «Боинг» мог быть по ошибке сбит иранской ракетой. Эти данные разведслужбы Канады получили от союзников, пояснил премьер. Данную информацию подтвердил также британский премьер Борис Джонсон. Иран в свою очередь пообещал допустить к расследованию авиакатастрофы США, Канаду, Украину и корпорацию Boeing. Ранее Тегеран предоставил Киеву предварительный отчет об обстоятельствах крушения самолета.

Напомним, спусковым крючком к трагическим событиям в Иране и вокруг него стал нанесенный 3 января американскими военными ракетный удар по району аэропорта Багдада. В результате спецоперации был ликвидирован глава одного из подразделений Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.

В ответ Иран 8 января атаковал ракетами две иракские военные базы, на которых находились военные США. По заявлению Дональда Трампа, американцы при этом не пострадали. Однако в тот же день произошло крушение украинского лайнера вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли, по уточненным данным, 176 человек.