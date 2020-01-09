Иран отчитался о крушении украинского Boeing со 176 жертвами

Самолет упал вскоре после старта неподалеку от тегеранского аэропорта.



Тегеран. Иран. Авиационное ведомство Ирана предоставило предварительный отчет об обстоятельствах катастрофы с самолетом «Международных авиалиний Украины». В частности, в нем утверждается, что Boeing загорелся в воздухе, сообщает «Росбалт».

При этом летчики не информировали диспетчеров о внештатной ситуации на борту. Вместо этого пилоты развернули лайнер – вероятно, с целью совершить посадку в аэропорту.

Также в докладе отмечается, что от удара о землю произошел взрыв.

Напомним, авиакатастрофа произошла 8 января неподалеку от аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Жертвами по уточненным данным стали 176 человек, среди которых 11 украинцев.