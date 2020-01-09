Вместо войны Трамп введет против Ирана новые санкции

Ранее Тегеран разрушил две американские базы в Ираке.

Вашингтон. США. Войны между США и Ираном не будет. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает ОТР.

По данным телеканала, американский лидер выступил с обращением к гражданам страны. В частности, он заявил, что ракетные атаки Тегерана по военным базам США в Ираке не привели к человеческим жертвам. В связи с этим Трамп подчеркнул, что не планирует объявлять Ирану войну, но зато намерен ввести экономические санкции.

Напомним, опасность военного столкновения на Ближнем Востоке возникла после того, как США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада и ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. По мнению американской разведки, он готовил нападение на дипломатов США.

В ответ Тегеран пригрозил 13 вариантами мести, и в итоге атаковал ракетами две базы США в Ираке. При этом местные СМИ сообщали о 80 погибших, но Трамп эту информацию не подтвердил.