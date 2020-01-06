Конгрессмены проголосуют за ограничение полномочий президента США по Ирану

Об этом сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Вашингтон. США. Палата представителей США на текущей неделе проголосует за ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа по Ирану. Как передают «Известия», об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси.

«На этой неделе палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в случае отсутствия дальнейших действий конгресса военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Ираке 2 января при налёте авиации США. Он командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», которое отвечает за организацию операций иранских вооруженных сил за рубежом. КСИР был признан США террористической организацией в апреле 2019 года.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия американской стороны.