Иран подтвердил гибель генерала Сулеймани

Командующий элитным спецподразделением был убит по приказу президента США.

Багдад. Ирак. В ходе ракетной атаки на аэропорт Багдада был убит командующий элитным спецподразделением «Кудс» корпуса стражей Исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани. Об этом пишет Life.ru.

Иран подтвердил гибель генерала. Также информацию подтвердило Минобороны США и сообщило, что Сулеймани убит Соединёнными Штатами с ведома президента страны Дональда Трампа.

В Пентагоне заявили, что это были «решительные оборонительные действия».