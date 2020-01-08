На борту лайнера было 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Тегеран. Иран. Украинский пассажирский самолет рухнул в Иране из-за возгорания двигателя. Как пишет РенТВ, на борту лайнера было 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Все они погибли.

Трагедия произошла в районе аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Украинский Boeing 737 рухнул вскоре после взлета. После крушения появилась версия о том, что самолет сбили, однако она не подтвердилась.

Украинское посольство выясняет личности погибших, российское посольство также устанавливает, могли ли бить россияне на борту воздушного судна.

По данным главы управления ЧС Ирана, большинство пассажиров были иранцами. Тела погибших направлены в управление судебно-медицинской экспертизы для анализа ДНК.