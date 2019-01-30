Обыски прошли в кабинете и доме мэра Риги Ушакова

Следственные действия выполняли сотрудники антикоррупционного ведомства.

Рига. Латвия. В кабинете и по месту жительства главы Риги Нила Ушакова прошли обыски. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

Следственные действия провели сотрудники латвийского бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Правоохранители покинули кабинет в сопровождении директора юридического управления Рижской думы Яниса Лиепиньша, а также вынесли папку с документами и «некоторые предметы, возможно, компьютер».

Пока представители власти не дают журналистам комментарии.