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Обыски прошли в кабинете и доме мэра Риги Ушакова

16:00, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
16:00, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
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#обыски\n#Латвия\n#мэр
Фото: EADaily
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Следственные действия выполняли сотрудники антикоррупционного ведомства.

Рига. Латвия. В кабинете и по месту жительства главы Риги Нила Ушакова прошли обыски. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

Следственные действия провели сотрудники латвийского бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Правоохранители покинули кабинет в сопровождении директора юридического управления Рижской думы Яниса Лиепиньша, а также вынесли папку с документами и «некоторые предметы, возможно, компьютер».

Пока представители власти не дают журналистам комментарии.

16:00, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
334
0
#обыски\n#Латвия\n#мэр

 

 

 


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