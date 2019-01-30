Мэра Риги Ушакова задержали по подозрению в коррупции

Ранее сообщалось об обысках в его кабинете.



Рига. Латвия. Главу Риги Нила Ушакова задержали по подозрению в коррупции. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на заявление бывшего депутата столичной думы Руслана Панкратова.

Напомним, в среду, 30 января, сотрудники латвийского бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели обыски в кабинете и по месту жительства Ушакова. Они покинули офис с папками документов.

В этот же день депутат рижской думы Вилнис Кирсис из партии «Новое Единство» заявил о старте повторного сбора подписей за отставку мэра.