В Турции могут пожениться самые высокие в мире мужчина и женщина

Анкара. Турция. Самый высокий в мире мужчина сделал предложение самой высокой в мире женщине. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на турецкое новостное агентство Demiroren.

По данным Книги рекордов Гиннесса, рост гражданина Турции Султана Кёсена составляет 251 сантиметр. Его избранница, турчанка Румейсе Гелги, смотрит на мир с высоты 215 сантиметров. По мнению жениха, вместе они могут достойно представлять свою страну на международных мероприятиях.

Врачи выяснили, что аномально высокий рост Кёсена объясняется нарушениями работы гипофиза. Гормональную активность этой железы удалось привести в норму только после лечения в США.

А у Румейсе Гелги нашли редкую генетическую аномалию — синдром Уивера, Подверженные ему люди слишком быстро растут в юные годы.

Напомним, в 2021 году Султан Кёсен приезжал в Москву в надежде найти себе русскую невесту. Кстати, раньше он был женат на женщине ростом 175 сантиметров, но этот брак закончился разводом.