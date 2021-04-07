Испытания американского гиперзвукового оружия завершились неудачно

Летчики не смогли запустить ракету с бомбардировщика.



Сакраменто. США. Неудачей завершились испытания гиперзвуковой ракеты ВВС США. Об этом пишет РБК со ссылкой на CNN.

Ракету AGM-183A ARRW планировалось запустить с бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress. Однако изделие не смогло стартовать и осталась на самолете, который вернулся с ней на авиабазу Эдвардс в Калифорнии.

По расчетам конструкторов, ракета должна летать в 20 раз быстрее звука. Военные пообещали выяснить причины неудачи, устранить их и повторить испытания.

Между тем в сентябре 2020 года американские военные убедились в способности двух прототипов гиперзвуковых ракет с атмосферными реактивными двигателями компаний Lockheed Martin и Raytheon противостоять перегрузкам. Их установили под днищем самолета, который разогнался до скорости, в 5 раз превышающей звуковой порог.

В Пентагоне заявляют, что гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американской армии в 2023 году.

Добавим, недавно сообщалось, что ученые США намерены испытать на Международной космической станции аппаратуру для отслеживания пусков гиперзвуковых ракет. На сегодняшний день таким оружием располагает только Россия.