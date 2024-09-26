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В США показали, как выглядел атакованный в 2023 году нал Канадой «космический корабль инопланетян»

15:39, 26 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В США показали, как выглядел атакованный в 2023 году нал Канадой «космический корабль инопланетян»
15:39, 26 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
595
0
#США\n#Канада\n#Китай\n#военные\n#ракеты\n#НЛО
Фото: pxhere.com
595
0

В Пентагоне тогда заявили, что не уверены в земном происхождении объекта.

Вашингтон. США. Изображение летающего объекта неизвестного происхождения обнародовали в США. Он был сбит американским истребителем над Канадой в 2023 году, пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал CTVNews.

Речь идет о довольно размытой фотографии, которая может быть фотокопией распечатки электронного письма. На ней виден объект цилиндрической формы. Сообщается, что снимок был сделан в феврале 2023 года, за несколько дней до того, как НЛО сбили над канадской территорией Юкон.

Напомним, 13 февраля 2023 года американский истребитель F-22 Raptor выпустил по цели ракету AIM 9X, что привело к падению загадочного предмета. Известно, что канадской границы он достиг, двигаясь нал Аляской на высоте около 13 тыс. метров. Кроме него, в феврале американские ВВС сбили еще 3 воздушных объекта, в том числе китайский разведывательный аэростат. Генерал Глен Ван Хёрк после этого заявил, что в Пентагоне не могут определить принадлежность 3 сбитых целей какой-либо стране, и не исключил их внеземное происхождение.

15:39, 26 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
595
0
#США\n#Канада\n#Китай\n#военные\n#ракеты\n#НЛО