Американский фокусник покорил высоту в 7,5 км на связке воздушных шаров

Финикс. США. Иллюзионист из США Дэвид Блейн совершил полет на рекордной высоте с помощью 52 воздушных шаров. Циркач поднялся более чем на 7,5 км над пустыней Аризона, сообщает телеканал «МИР24» со ссылкой на ТАСС.

В воздухе мужчина находился примерно час. Со стороны казалось, что фокусник висит на одной руке, держась за связку шаров с гелием. На самом деле использовалась специальная страховка, которая была закреплена на теле иллюзиониста.

Спускаться на землю Дэвиду Блейну пришлось с помощью парашюта. Рискованный номер он посвятил юной дочке.

