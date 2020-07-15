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Минтранс Турции: Москва и Анкара договорились с 15 июля возобновить авиасообщение между двумя странами

15:57, 15 июля, 2020
Евгений Кандаков
Минтранс Турции: Москва и Анкара договорились с 15 июля возобновить авиасообщение между двумя странами
15:57, 15 июля, 2020
Евгений Кандаков
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#туризм\n#авиация\n#Турция\n#Минтранс\n#ограничения\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
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Российская сторона эту информацию пока не подтвердила.

Анкара. Турция. В министерстве транспорта и связи Турции заявили о возобновлении авиасообщения с Россией с 15 июля. По данным ведомства, договоренность об этом между Москвой и Анкарой достигнута, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Анатолийское агентство новостей.

Комментариев по этому поводу в российском Минтрансе не дали. Как рассказал информированный источник «Интерфакса», на среду действительно были запланированы переговоры между авиавластями России и Турции, но их итоги не разглашаются.

Билеты на 15 июля турецкие и российские авиакомпании не предлагают.

Напомним, 26 июня министр транспорта России Евгений Дитрих не исключил возможность возобновления авиасообщения с Турцией в середине июля. Однако Росавиация недавно продлила введенный 27 марта запрет на зарубежные рейсы для авиакомпаний до 1 августа.

 

15:57, 15 июля, 2020
Евгений Кандаков
145
0
#туризм\n#авиация\n#Турция\n#Минтранс\n#ограничения\n#коронавирус

 

 

 


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