Минтранс Турции: Москва и Анкара договорились с 15 июля возобновить авиасообщение между двумя странами

Российская сторона эту информацию пока не подтвердила.



Анкара. Турция. В министерстве транспорта и связи Турции заявили о возобновлении авиасообщения с Россией с 15 июля. По данным ведомства, договоренность об этом между Москвой и Анкарой достигнута, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Анатолийское агентство новостей.

Комментариев по этому поводу в российском Минтрансе не дали. Как рассказал информированный источник «Интерфакса», на среду действительно были запланированы переговоры между авиавластями России и Турции, но их итоги не разглашаются.

Билеты на 15 июля турецкие и российские авиакомпании не предлагают.

Напомним, 26 июня министр транспорта России Евгений Дитрих не исключил возможность возобновления авиасообщения с Турцией в середине июля. Однако Росавиация недавно продлила введенный 27 марта запрет на зарубежные рейсы для авиакомпаний до 1 августа.