Американские климатологи предрекли исчезновение облаков через 100 лет

Это приведет к повышению температуры.

США. Климатическую модель, предсказывающую условия исчезновения слоисто-кучевых морских облаков, разработали ученые калифорнийского технологического университета. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на Nature Geoscience.

Это, вероятно, произойдет, если концентрация углекислого газа в атмосфере станет достаточно высокой. Исчезновение облаков, в свою очередь, может стать причиной стремительного роста глобального потепления.

При действующих темпах роста концентрации углекислого газа в воздухе Земля может превысить критический порог уже через 100 лет.