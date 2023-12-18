До плюсовых значений потеплеет в Удмуртии в конце недели

Ижевск. Удмуртия. Во второй половине рабочей недели в Удмуртии установится влажная ветреная погода с положительными температурами воздуха. Об этом сообщает республиканский Гидрометцентр.

В ночь на вторник, 19 декабря, и днём температура окажется в пределах -2…-7°С.

В ночь на среду столбик термометра не опустится ниже -3...-6°С, а днём повысится до 0...+2°С.

В четверг и пятницу ночью и днём температура воздуха окажется в пределах -2...+3°С.

Во второй половине рабочей недели с прохождением фронтальных разделов интенсивность осадков увеличится, снег перейдёт в мокрый снег, дождь, в отдельных районах не исключен ледяной дождь.

На дорогах будут наблюдаться неблагоприятные условия: гололедица, снежный накат, возможен туман, а также ветреная погода.

По предварительному прогнозу, в выходные дни температурный фон немного понизится, осадки сохранятся.