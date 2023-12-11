Синоптики прогнозируют потепление в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В течение недели в Удмуртии ожидается потепление. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

В учреждении пояснили, что потоки воздуха постепенно начинают менять своё направление на характерное для территории Удмуртии — западное. Потому температурный фон начнёт повышаться.

В ночь на вторник, 12 декабря, температура воздуха ещё опустится до -23…-28°С, при прояснениях в северных и северо-восточных районах до -30…-32°С. Днём вторника потеплеет до -17…-22°С.

В середине недели в ночные часы температура воздуха окажется в пределах -17...-22°С, в дневные часы в пределах -13…-18°С.

В пятницу, 15 декабря, ночью столбик термометра не опустится ниже -13...-18°С, а днём повысится до -11...-16°С.

Отметим, что в течение недели существенных осадков не прогнозируется. По предварительному прогнозу, в субботу ожидается снежная погода.