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СМИ: Израиль позволил Сирии разместить войска у своей границы

15:07, 29 мая, 2018
Евгений Кандаков
15:07, 29 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#армия\n#Сирия\n#Израиль\n#Россия\n#Иран\n#граница\n#договор\n#Ближний Восток
Фото: pixabay.com
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Правительственные части должны заменить отряды иранских союзников и «Хезболлы».  

Тель-Авив. Армейские части Сирии возьмут под охрану границу с Израилем. Власти еврейского государства согласились с этим, при условии, что на границе не будут присутствовать отряды союзников Башара Асада – Ирана и организации «Хезболла», сообщают «Известия» со ссылкой на израильское ТВ. 

Неназванный высокопоставленный источник рассказал одной из телекомпаний, что между сторонами подписан соответствующий договор. При этом гарантом выполнения важного для Израиля условия об отсутствии на границе враждебных сил является якобы Россия. Переговоры представителей Израиля и Сирии велись при участии Москвы, уточнил источник. 

В то же время замглавы российского МИДа Михаил Богданов заявил, что ему неизвестно о подобной договоренности между Россией и Израилем

15:07, 29 мая, 2018
Евгений Кандаков
268
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#армия\n#Сирия\n#Израиль\n#Россия\n#Иран\n#граница\n#договор\n#Ближний Восток

 

 

 


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