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Французский бренд Lacoste сменил логотип крокодила

18:20, 04 марта, 2018
Анна Торхова
18:20, 04 марта, 2018
Анна Торхова
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#животные\n#логотип\n#одежда\n#Франция\n#бренд
Фото: pixabay.com
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Рептилию заменили изображения исчезающих видов животных.

Франция. Французский бренд одежды «Лакост» поменял логотип крокодила на изображения животных, которые находятся под угрозой исчезновения. Компания выпустила капсульную коллекцию поло «Save Our Species», пишет Life.

В неё вошли 10 футболок с логотипами калифорнийской морской свиньи, черепахи, северного тонкотелого лемура, яванского носорога, саолы, восточного чёрного номаскуса, какапо, калифорнийского кондора, виргинской циклуры и суматранского тигра.

Количество поло соответствует приблизительному количеству представителю каждого вида. Всего Lacoste выпустит 1775 футболок.

Одно поло стоит 150 евро. Все вырученные деньги компания передаст в международный союз охраны природы и природных ресурсов.

18:20, 04 марта, 2018
Анна Торхова
777
0
#животные\n#логотип\n#одежда\n#Франция\n#бренд

 

 

 

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