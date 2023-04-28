Два вагона поезда с опасными веществами упали в Миссисипи в США

Мадисон. США. Грузовой поезд сошел с рельсов в американском штате Висконсин. В результате два вагона упали в реку Миссисипи, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал CNN.

Инцидент произошел в округе Крофорд. Всего под откос ушло не менее 12 вагонов. Поезд перевозил опасные вещества – краску и литий-ионные батареи. Специалисты заверили, что в воду они не попали.

Кстати, это лишь одна из череды железнодорожных аварий, обрушившихся на США в последние месяцы.

В частности, в начале апреля в штате Монтана слетел под откос состав с пивом. Часть груза вылилась на почву и в близлежащий водоем.

30 марта в Миннесоте сошли с рельсов несколько вагонов поезда, перевозившего этиловый спирт и кукурузный сироп. Жителей города Реймонд в округе Кандийохай пришлось эвакуировать.

В Северной Дакоте 26 марта опрокинулось больше 30 вагонов поезда, перевозившего нефтепродукты, используемые при изготовлении асфальта.

А 3 февраля неподалеку от города Ист Пэлестайн в штате Огайо попал в аварию поезд, перевозивший винилхлорид. Опасные материалы загорелись, что привело к отравлению местности.