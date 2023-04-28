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Два вагона поезда с опасными веществами упали в Миссисипи в США

11:11, 28 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Два вагона поезда с опасными веществами упали в Миссисипи в США
11:11, 28 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#США\n#железная дорога\n#поезда\n#авария\n#река\n#экология
Фото: pxhere.com
69
0

Авария произошла в штате Висконсин.

Мадисон. США. Грузовой поезд сошел с рельсов в американском штате Висконсин. В результате два вагона упали в реку Миссисипи, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал CNN.

Инцидент произошел в округе Крофорд. Всего под откос ушло не менее 12 вагонов. Поезд перевозил опасные вещества – краску и литий-ионные батареи. Специалисты заверили, что в воду они не попали.

Кстати, это лишь одна из череды железнодорожных аварий, обрушившихся на США в последние месяцы. 

В частности, в начале апреля в штате Монтана слетел под откос состав с пивом. Часть груза вылилась на почву и в близлежащий водоем.

30 марта в Миннесоте сошли с рельсов несколько вагонов поезда, перевозившего этиловый спирт и кукурузный сироп.  Жителей города Реймонд в округе Кандийохай пришлось эвакуировать. 

В Северной Дакоте 26 марта опрокинулось больше 30 вагонов поезда, перевозившего нефтепродукты, используемые при изготовлении асфальта.

А 3 февраля неподалеку от города Ист Пэлестайн в штате Огайо попал в аварию поезд, перевозивший винилхлорид. Опасные материалы загорелись, что привело к отравлению местности.

11:11, 28 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#США\n#железная дорога\n#поезда\n#авария\n#река\n#экология