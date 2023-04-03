В США сошел с рельсов состав из 25 вагонов с пивом

Хелена. США. Поезд, перевозивший пиво, слетел с рельсов в американском штате Монтана. Инцидент произошел 2 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на NBC.

Известно, что под откос ушли порядка 25 вагонов. Судя по кадрам с места происшествия, по крайней мере часть груза вылилась на почву и в близлежащий водоем.

Тем не менее власти штата не видят угрозы для окружающей среды. Также сообщается, что люди в результате аварии не пострадали. Губернатор Грег Джанфорте заявил о готовности мобилизовать для ликвидации последствий аварии ресурсы штата.

Кстати, это лишь одна из череды железнодорожных аварий, обрушившихся на США в последние месяцы.

В частности, 30 марта в Миннесоте сошли с рельсов несколько вагонов поезда, перевозившего этиловый спирт и кукурузный сироп. Жителей города Реймонд в округе Кандийохай пришлось эвакуировать.

В Северной Дакоте 26 марта под откос опрокинулось больше 30 вагонов поезда, перевозившего нефтепродукты, используемые при изготовлении асфальта.

А 3 февраля неподалеку от города Ист Пэлестайн в штате Огайо попал в аварию поезд, перевозивший винилхлорид. Опасные материалы загорелись, что привело к отравлению местности.