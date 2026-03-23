Ижевск. Удмуртия. В Экодоме на улице Холмогорова со второй половины апреля начнет работать мастерская переработки «Чисто по-удмуртски» и «Музей находок». Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

На мастер-классах дети и взрослые смогут переработать пластиковые крышечки в брелоки. Для этого регоператор «Спецавтохозяйство» закупил велошредер, экструдер и пресс-формы. По словам директора компании Александра Храмцовского, мастерская станет мини-моделью перерабатывающего завода и наглядно покажет, как мусор превращается в новую вещь.

В «Музее находок» будут представлены необычные предметы, обнаруженные на сортировочных линиях полигона «Чистый город»: от старинных утюгов до статуэток и пейджеров.