В ижевском Экодоме откроют мастерскую переработки и музей находок

16:44, 23 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ижевском Экодоме откроют мастерскую переработки и музей находок
16:44, 23 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
81
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экология\n#переработка
Источник фото: udmurt.ru
81
0

Мастерская будет представлять собой мини-модель перерабатывающего завода.

Ижевск. Удмуртия. В Экодоме на улице Холмогорова со второй половины апреля начнет работать мастерская переработки «Чисто по-удмуртски» и «Музей находок». Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

На мастер-классах дети и взрослые смогут переработать пластиковые крышечки в брелоки. Для этого регоператор «Спецавтохозяйство» закупил велошредер, экструдер и пресс-формы. По словам директора компании Александра Храмцовского, мастерская станет мини-моделью перерабатывающего завода и наглядно покажет, как мусор превращается в новую вещь.

В «Музее находок» будут представлены необычные предметы, обнаруженные на сортировочных линиях полигона «Чистый город»: от старинных утюгов до статуэток и пейджеров.

16:44, 23 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
81
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экология\n#переработка