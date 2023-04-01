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В Казахстане ребенок выпил жидкость для промывки двигателя

12:00, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Казахстане ребенок выпил жидкость для промывки двигателя
12:00, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
28
0
#Казахстан\n#дети\n#ожоги\n#химия\n#происшествие
Фото: unsplash.com (chemicals)
28
0

Мальчик спутал химическое средство с газировкой.

Шымкент. Казахстан. В Шымкенте трехлетний ребенок получил ожог пищевода из-за выпитой жидкости для промывки двигателя. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Sputnik Казахстан».

Мальчик играл в гараже под присмотром отца, который в это время ремонтировал автомобиль. Мужчина часто покупал газировку, а в бутылках из-под нее хранил химические жидкости. В результате ребенок заметил пластиковую бутылку и подумал, что в ней газировка. После нескольких глотков мальчику стало плохо.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где врачи обнаружили у него химические ожоги желудка и пищевода. Выяснилось, что в бутылке хранилось средство для промывки двигателя. 

В настоящий момент врачи борются за жизнь ребенка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

12:00, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
28
0
#Казахстан\n#дети\n#ожоги\n#химия\n#происшествие