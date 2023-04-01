В Казахстане ребенок выпил жидкость для промывки двигателя

Шымкент. Казахстан. В Шымкенте трехлетний ребенок получил ожог пищевода из-за выпитой жидкости для промывки двигателя. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Sputnik Казахстан».

Мальчик играл в гараже под присмотром отца, который в это время ремонтировал автомобиль. Мужчина часто покупал газировку, а в бутылках из-под нее хранил химические жидкости. В результате ребенок заметил пластиковую бутылку и подумал, что в ней газировка. После нескольких глотков мальчику стало плохо.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где врачи обнаружили у него химические ожоги желудка и пищевода. Выяснилось, что в бутылке хранилось средство для промывки двигателя.

В настоящий момент врачи борются за жизнь ребенка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.