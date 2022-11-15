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Косатки потопили яхту у берегов Испании

17:11, 15 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
Косатки потопили яхту у берегов Испании
17:11, 15 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
1073
0
#море\n#кораблекрушение\n#Португалия\n#нападение\n#животные
Фото: pixabay.com
1073
0

Животные таранили судно в течение 45 минут.

Порту. Португалия. Нападение косаток стало причиной кораблекрушения в Атлантическом океане к северу от португальского города Порту. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на британский таблоид Sun.

Стая морских животных таранила французскую яхту примерно 45 минут. Представители отряда китообразных вывели из строя рулевое управление и пробили брешь в борту 12-метрового судна. В результате оно пошло ко дну. Экипаж добрался до берега на спасательной шлюпке. Косатки не стали атаковать лодку и покинули место происшествия. Нападение попало на видео.

Отмечается, что это не первый случай потопления небольших судов морскими хищниками у атлантического побережья Испании и Португалии. О причинах агрессивного поведения животных не сообщается.

17:11, 15 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
1073
0
#море\n#кораблекрушение\n#Португалия\n#нападение\n#животные