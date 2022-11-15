Косатки потопили яхту у берегов Испании

Порту. Португалия. Нападение косаток стало причиной кораблекрушения в Атлантическом океане к северу от португальского города Порту. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на британский таблоид Sun.

Стая морских животных таранила французскую яхту примерно 45 минут. Представители отряда китообразных вывели из строя рулевое управление и пробили брешь в борту 12-метрового судна. В результате оно пошло ко дну. Экипаж добрался до берега на спасательной шлюпке. Косатки не стали атаковать лодку и покинули место происшествия. Нападение попало на видео.

Отмечается, что это не первый случай потопления небольших судов морскими хищниками у атлантического побережья Испании и Португалии. О причинах агрессивного поведения животных не сообщается.