В Таиланде при пожаре в ночном клубе сгорели 13 человек

Чонбури. Таиланд. Пожар в ночном клубе унес жизни 13 таиландцев. Трагедия произошла в клубе Mountain в провинции Чонбури, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, все погибшие — подданые королевства Таиланд. Кроме того, пострадали еще 35 человек.

Как рассказал одному из местных телеканалов очевидец, пламя вспыхнуло на потолке после нескольких взрывов. Пожарные называют в качестве предварительной причины возгорания короткое замыкание. Огонь удалось потушить через 2 часа.

Распространению пламени способствовало то, что крышу здания изготовили из легковоспламеняющихся материалов. Жертв могло быть меньше, если бы в клубе был пожарный выход. Однако на все случаи жизни в помещении имелась только одна дверь.