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В Таиланде при пожаре в ночном клубе сгорели 13 человек

10:09, 05 августа, 2022
Евгений Кандаков
В Таиланде при пожаре в ночном клубе сгорели 13 человек
10:09, 05 августа, 2022
Евгений Кандаков
71
0
#Таиланд\n#клуб\n#танцы\n#тушение пожара\n#гибель людей\n#пожар
Фото: pixabay.com
71
0

Еще 35 посетителей пострадали.

Чонбури. Таиланд. Пожар в ночном клубе унес жизни 13 таиландцев. Трагедия произошла в клубе Mountain в провинции Чонбури, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, все погибшие — подданые королевства Таиланд. Кроме того, пострадали еще 35 человек.

Как рассказал одному из местных телеканалов очевидец, пламя вспыхнуло на потолке после нескольких взрывов. Пожарные называют в качестве предварительной причины возгорания короткое замыкание. Огонь удалось потушить через 2 часа.

Распространению пламени способствовало то, что крышу здания изготовили из легковоспламеняющихся материалов. Жертв могло быть меньше, если бы в клубе был пожарный выход. Однако на все случаи жизни в помещении имелась только одна дверь.

10:09, 05 августа, 2022
Евгений Кандаков
71
0
#Таиланд\n#клуб\n#танцы\n#тушение пожара\n#гибель людей\n#пожар