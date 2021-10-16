В Албании четверо россиян погибли во время отдыха в сауне

По предварительным данным, они задохнулись.

Албания. Четверо россиян погибли в сауне отеля в посёлке Керрет Албании. Как передают «Ведомости» со ссылкой на Albanian Daily News, причиной смерти стало удушье.

Двоих мужчин и двух женщин нашли мёртвыми в сауне отеля 15 октября. Погибшим было 31, 37, 40 и 58 лет. В полиции выясняют, исправно ли работала система вентиляции в сауне, правоохранители допрашивают персонал. Стало известно, что российские туристы находились в сауне дольше разрешенного времени.

Подробности случившегося также рассказал сотрудник отеля, сообщал Telegram-канал РЕН ТВ. Очевидец утверждает, что погибшие были родственниками, они заказали в сауну еду и напитки. Сотрудник якобы пытался им дозвониться, а позже обнаружил россиян мертвыми.