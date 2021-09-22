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В Украине совершили покушение на советника президента

13:27, 22 сентября, 2021
Андрей Бирюков
В Украине совершили покушение на советника президента
13:27, 22 сентября, 2021
Андрей Бирюков
38
0
#Украина\n#покушение
Фото: unsplash.com
38
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В его автомобиль выпустили 12 пуль.

Киев. Украина. Машина советника президента Украины Сергея Шефира подверглась обстрелу. Об этом пишет «Интерфакс».

По сообщению правоохранительных органов Украины, в автомобиль выпустили 12 пуль, 3 из них попали в водителя. Предположительно, стрельба велась из леса автоматическим оружием. Сам советник президента не пострадал, но находится в шоке от произошедшего.

Полиция проводит спецоперацию по розыску нападавших и просит всех, кто имеет информацию о покушении, сообщить об этом.

13:27, 22 сентября, 2021
Андрей Бирюков
38
0
#Украина\n#покушение
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