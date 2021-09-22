В Украине совершили покушение на советника президента

В его автомобиль выпустили 12 пуль.

Киев. Украина. Машина советника президента Украины Сергея Шефира подверглась обстрелу. Об этом пишет «Интерфакс».

По сообщению правоохранительных органов Украины, в автомобиль выпустили 12 пуль, 3 из них попали в водителя. Предположительно, стрельба велась из леса автоматическим оружием. Сам советник президента не пострадал, но находится в шоке от произошедшего.

Полиция проводит спецоперацию по розыску нападавших и просит всех, кто имеет информацию о покушении, сообщить об этом.