Три рыбака погибли при столкновении японского и российского судов

Инцидент произошел в условиях плохой видимости.



Момбецу. Япония. В Охотском море неподалеку от острова Хоккайдо столкнулись российский траулер «Амур» и японская шхуна «Хокко-мару 8». Инцидент произошел утром 26 мая, погибли 3 рыбака, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что после удара об «Амур» 6 членов экипажа японского судна оказались в воде. Троих из них спасли, еще трое были подняты на борт российского траулера мертвыми. Наши сограждане не пострадали. Как уточнили в морском спасательном координационном центре «Южно-Сахалинск», в момент происшествия в указанном районе была плохая видимость.

В посольстве России в Японии выразили глубокое сожаление по поводу случившегося. В дипмиссии добавили, что по данным Управления рыболовства Японии, инцидент произошел в территориальных водах Страны восходящего солнца.

Российский траулер был сопровожден кораблем Управления безопасности на море Японии в порт Момбецу на острове Хоккайдо.

«Находимся в постоянном контакте с японской стороной, уточняем все обстоятельства происшествия. Исходим из того, что оно будет объективно и непредвзято расследовано компетентными органами», - отметили в российском посольстве.