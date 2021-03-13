Полиция Испании задержала подлодку наркоторговцев

Годами ранее в стране уже перехватывали субмарину с двумя тоннами наркотиков.

Малага. Испания. Испанские полицейские задержали самодельную подлодку наркоторговцев. Она могла перевозить до 2 тонн наркотиков. Об этом пишет «Интерфакс».

Испания совместно с США, Колумбией и другими странами проводит рейды в поисках наркоторговцев. Так, обследуя ангар в Малаге, полицейские обнаружили 9-метровую подводную лодку. Она была сделана из фанеры и стекловолокна, но пока не использовалась по назначению. Субмарина не должна была полностью опускаться под воду, её часть оставалась снаружи.

Всего в ходе рейдов по стране задержаны 52 человека, обнаружены грузы с кокаином и гашишом, раскрыта целая нарколаборатория.

Годами ранее в Испании уже перехватывали подлодку с двумя тоннами кокаина на борту, который прибыл из Колумбии.