Швейцария вернет Узбекистану более 100 млн долларов осужденной дочери Каримова

Дочь первого президента Узбекистана отбывает наказание в колонии.

Ташкент. Узбекистан. Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов активов, принадлежащих осужденной дочери Ислама Каримова. Об этом сообщают «Известия».

Напомним, 48-летнюю дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову обвинили в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. В отношении женщины возбудили два уголовных дела. В настоящее время она отбывает наказание сроком более в 13 лет в колонии под Ташкентом.

В банках Швейцарии ее деньги находились с 2012 года. Их направят на проекты развития и улучшения жизни граждан Узбекистана.

Отметим, что женщина является фигуранткой дел, возбужденных в нескольких странах. Почти в 10 государствах у нее заморожены сотни миллионов долларов.