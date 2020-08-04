Троих пропавших моряков нашли по надписи SOS на песке

Мужчины сбились с курса и у них закончилось топливо.



Дедедо. Гуам. Трое моряков потерялись в водах Тихого океана в районе Микронезии. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Минобороны Австралии, найти их удалось благодаря гигантской надписи SOS на прибрежном песке.

Мужчины покинули один из атоллов 30 июля, протяженность плавания должна была составить 43 километра. Однако лодка сбились с курса, также закончилось топливо. Поиски пропавших начались 2 августа, в них участвовал австралийский военный корабль «Канберра» и американские самолеты с острова Гуам.

В итоге моряков нашли на необитаемом острове по гигантской надписи SOS, которую они сделали на песке. Пилоты заметили ее с воздуха.