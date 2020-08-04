  • $ 74.16 ↑
  • € 87.23 ↓

Троих пропавших моряков нашли по надписи SOS на песке

16:10, 04 августа, 2020
Евгений Кандаков
Троих пропавших моряков нашли по надписи SOS на песке
16:10, 04 августа, 2020
Евгений Кандаков
77
0
#США\n#пляж\n#Австралия\n#море\n#тихий океан\n#спасение\n#спасатели
Фото: ok.ru/vokrugsvetaru
77
0

Мужчины сбились с курса и у них закончилось топливо.

Дедедо. Гуам. Трое моряков потерялись в водах Тихого океана в районе Микронезии. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Минобороны Австралии, найти их удалось благодаря гигантской надписи SOS на прибрежном песке.

Мужчины покинули один из атоллов 30 июля, протяженность плавания должна была составить 43 километра. Однако лодка сбились с курса, также закончилось топливо. Поиски пропавших начались 2 августа, в них участвовал австралийский военный корабль «Канберра» и американские самолеты с острова Гуам.

В итоге моряков нашли на необитаемом острове по гигантской надписи SOS, которую они сделали на песке. Пилоты заметили ее с воздуха.

16:10, 04 августа, 2020
Евгений Кандаков
77
0
#США\n#пляж\n#Австралия\n#море\n#тихий океан\n#спасение\n#спасатели

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Ижевска поделились в соцсетях фото и видео грозовой тучи

16:50, 01 августа, 2020
4784

Угроза подъема воды в реке Иж в Ижевске, состояние здоровья Владимира Путина и номинанты на «Эмми-2020»: что произошло минувшей ночью

3025
08:05, 29 июля, 2020

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Ижевска Михаила Тарасова

2870
09:30, 29 июля, 2020

Археологическая находка: в Удмуртии обнаружили фрагмент древнего надгробия

2488
14:05, 28 июля, 2020

Жителей Ижевска пригласили сняться в массовых сценах фильма-катастрофы

2335
13:35, 30 июля, 2020

Ученый предупредил о кратковременности иммунитета у тех, кто перенес коронавирус в легкой форме

16:39, 29 июля, 2020
3093

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото с дочерью

2765
16:55, 28 июля, 2020

Своих не бросаем: об эвакуации граждан России из-за рубежа в период пандемии COVID-19 сняли документальный фильм

1560
16:42, 31 июля, 2020

На Алтае обнаружили тела четырех человек на турбазе

1544
10:45, 01 августа, 2020

Российские туристы после самоизоляции стали агрессивнее, отмечают жители курортных городов

1540
11:22, 29 июля, 2020

В Британии кладоискатели нашли редкое сокровище эпохи викингов

18:10, 29 июля, 2020
1517

На Аляске морская выдра спалась от косатки в лодке с людьми

1514
12:20, 30 июля, 2020

СМИ рассказали о задержании под Минском более 30 боевиков иностранной ЧВК

1390
15:43, 29 июля, 2020

В странах Европы готовятся к встрече второй волны коронавируса

1337
11:39, 28 июля, 2020

Менее тысячи мусульман получили в этом году разрешение совершить хадж

1310
12:41, 28 июля, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
3862

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
4290

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
4839

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
4519

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
4728

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
11134

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
9623

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
7227

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
14219

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
12776

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
12765

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
19547