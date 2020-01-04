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В пригороде Парижа мужчина с ножом напал на прохожих

17:48, 04 января, 2020
Юрий Абашев
В пригороде Парижа мужчина с ножом напал на прохожих
17:48, 04 января, 2020
Юрий Абашев
116
0
#Париж\n#Франция\n#происшествие\n#нападение
Фото: 123ru.net
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0

Один человек убит, трое ранены.

Париж. Франция. Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих в пригороде Парижа. Об этом сообщает портал News.ru.

Неизвестный атаковал четырёх случайных людей в парке От-Брюйер на юго-востоке Парижа 3 января около 14:00. Три человека были ранены, один из них позже скончался. Полицию вызвал один из посетителей парка. Двое пострадавших остаются в тяжёлом состоянии.

Прибывшие полицейские застрелили нападавшего. Камеры наблюдения показали, что злоумышленник прибыл один, однако полиция ищет возможных сообщников.

17:48, 04 января, 2020
Юрий Абашев
116
0
#Париж\n#Франция\n#происшествие\n#нападение

 

 

 


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