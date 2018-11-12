В Перу погибли шесть юных футболистов в упавшем в пропасть автобусе

Также погиб водитель.

Чачапояс. Перу. В Перу в пропасть упал автобус, перевозивший юношескую команду по футболу. Об этом пишет РБК со ссылкой на Peru21.

В результате происшествия погибли шесть детей 13-14 лет и водитель. По данным CanalN, всего в автобусе находились 35 человек. Всего пострадали 12, большинство из них несовершеннолетние. Двоих с серьезными травмами доставят в столицу страны город Лима.

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Мальчики ехали в город Чачапояс для участия в матче.

Дорога, где произошла трагедия, находится в критическом состоянии и не обслуживается.