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В Перу погибли шесть юных футболистов в упавшем в пропасть автобусе

12:50, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
12:50, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#Перу\n#автобус\n#происшествие\n#гибель детей\n#гибель людей\n#гибель спортсменов
Фото: twitter.com/CanaldubtvPeru
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Также погиб водитель.

Чачапояс. Перу. В Перу в пропасть упал автобус, перевозивший юношескую команду по футболу. Об этом пишет РБК со ссылкой на Peru21.

В результате происшествия погибли шесть детей 13-14 лет и водитель. По данным CanalN, всего в автобусе находились 35 человек. Всего пострадали 12, большинство из них несовершеннолетние. Двоих с серьезными травмами доставят в столицу страны город Лима.

Canal dub tv perú on Twitter

AMAZONAS - #CHACHAPOYAS SE CONFIRMAN LOS 7 MUERTOS 11 HERIDOS DEJA TRÁGICO ACCIDENTE EN CARRETERA CHACHAPOYAS RODRÍGUEZ DE MENDOZAUn helicóptero de la FAO estaríallegandoaChachapoyasparatrasladradosniñosheridosdegravedadellosserían:FALLECIDOSSantillánEduardo Mesa Arevalo(chofer)

Мальчики ехали в город Чачапояс для участия в матче.

Дорога, где произошла трагедия, находится в критическом состоянии и не обслуживается.

12:50, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
142
0
#Перу\n#автобус\n#происшествие\n#гибель детей\n#гибель людей\n#гибель спортсменов

 

 

 


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