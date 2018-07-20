Бывшему президенту Южной Кореи добавили 8 лет лишения свободы

Ранее суд приговорил Пак Кын Хе к 24 годам заключения.

Южная Корея. Бывший президент Южной Кореи, отбывающая 24-летний срок в тюрьме, получила еще 8 лет лишения свободы. Пак Кын Хе обвинили в растрате госсредств и вмешательстве в партийную деятельность, пишут РИА «Новости».

Так, суд приговорил экс-главу государства к 6 годам за получение денег из бюджета Национального разведывательного агентства Южной Кореи и 2 года за незаконное участие в назначении кандидатов на выборы от партии.

Кроме того, ей придется заплатить штраф в сумме около 3 млн долларов.

Пак Кын Хе задержали в апреле 2017 года. Женщина предлагала крупным компаниям поддержку от правительства в обмен на большие суммы денег в подконтрольные ей фонды. Бывшего президента обвинили по 18 пунктам.