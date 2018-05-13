Погибли по меньшей мере восемь человек, десятки пострадали.

Сурабая. Индонезия. В трех индонезийских церквях прогремели взрывы. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Associated Press, погибли по меньшей мере восемь человек, десятки пострадали.

Первая атака произошла в католической церкви Санта-Мария во время воскресной мессы. Взрыв совершил смертник, замаскировавшийся под прихожанина. Второй взрыв произошел в христианской церкви Дипонегоро. Погибли два человека. Еще двое стали жертвами взрыва христианской церкви Пантекоста.

Издание отмечает, что нападения произошли спустя несколько дней после прекращения беспорядков в одной из тюрем Джакарты, столицы Индонезии.

Ответственность за беспорядки взяла запрещенная в России группировка "Исламское государство".