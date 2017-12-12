Власти Нью-Йорка назвали взрыв у метро «Таймс Сквер» терактом

Об этом общественности заявил мэр города Билл де Блазио.

Нью-Йорк. США. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал прогремевший взрыв у станции метро «Таймс Сквер» терактом. Как пишут РИА «Новости», об этом он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

«Скажу прямо — это была попытка террористической атаки. Слава богу, преступнику не удалось реализовать задуманное в полной мере» - говорится в сообщении.

Кром того, он призвал жителей города быть бдительными и сообщать о любых подозрительных ситуациях, потому что это может спасти чью-то жизнь.

По последним данным, полиции удалось арестовать подозреваемого в теракте Акайеда Уллаха, 27-летнего выходца из Бангладеш. Правоохранители предполагают, что он может иметь какие-либо связи с террористической группировкой «Исламское государство», запрещенной в России.

Напомним, накануне на Манхеттене в районе автовокзала Порт-Аторити и возле станции метро «Тайм Сквер» прогремели взрывы. В результате инцидента пострадали несколько человек.