  • $ 59.23 ↓
  • € 69.8 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Власти Нью-Йорка назвали взрыв у метро «Таймс Сквер» терактом

      12:15, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      12:15, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      158
      0
      #теракт\n#Нью-Йорк\n#люди\n#Исламское государство\n#происшествие\n#пострадавшие.
      Фото: pixabay.com
      158
      0

      Об этом общественности заявил мэр города Билл де Блазио.

      Нью-Йорк. США. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал прогремевший взрыв у станции метро «Таймс Сквер» терактом. Как пишут РИА «Новости», об этом он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.  

      «Скажу прямо — это была попытка террористической атаки. Слава богу, преступнику не удалось реализовать задуманное в полной мере» - говорится в сообщении.  

      Bill de Blasio on Twitter

      Кром того, он призвал жителей города быть бдительными и сообщать о любых подозрительных ситуациях, потому что это может спасти чью-то жизнь.  

      По последним данным, полиции удалось арестовать подозреваемого в теракте Акайеда Уллаха, 27-летнего выходца из Бангладеш. Правоохранители предполагают, что он может иметь какие-либо связи с террористической группировкой «Исламское государство», запрещенной в России.  

      Напомним, накануне на Манхеттене в районе автовокзала Порт-Аторити и возле станции метро «Тайм Сквер» прогремели взрывы. В результате инцидента пострадали несколько человек. 

      12:15, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      158
      0
      #теракт\n#Нью-Йорк\n#люди\n#Исламское государство\n#происшествие\n#пострадавшие.

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      13:20, 07 декабря, 2017
      13745

      Женщину в Удмуртии раздавило перевернувшимся автобусом

      6450
      14:36, 05 декабря, 2017

      Три человека погибли в ДТП на трассе Ижевск-Ува

      6152
      17:21, 10 декабря, 2017

      Грузовик «МАЗ» столкнулся с двумя легковушками на трассе «Ижевск-Воткинск»

      4287
      13:35, 08 декабря, 2017

      И.о. министра здравоохранения Удмуртии Игорь Титов: биография

      3686
      15:25, 06 декабря, 2017

      РЖД разграничила права пассажиров верхних и нижних полок

      18:54, 08 декабря, 2017
      3698

      Суд арестовал главного эксперта-криминалиста МВД Петра Гришина на два месяца

      1039
      10:58, 08 декабря, 2017

      Путин объявил о своем участии в выборах Президента России

      824
      18:49, 06 декабря, 2017

      Минздрав: средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

      774
      16:36, 06 декабря, 2017

      На Камчатке женщина притворилась беременной, чтобы получить декретные

      757
      12:40, 08 декабря, 2017

      Хоррор «Сырое» стал лучшим фильмов ужасов 2017 года

      16:42, 11 декабря, 2017
      1208

      МОК не пустил российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхане

      1127
      23:11, 05 декабря, 2017

      В Киеве арестовали Михаила Саакашвили

      728
      12:48, 05 декабря, 2017

      Арестованный в Киеве Саакашвили объявил голодовку

      705
      16:32, 09 декабря, 2017

      Неотстраненные от Олимпиады российские лыжники решили ехать в Южную Корею

      674
      10:50, 09 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Разбор дома после взрыва в Ижевске

      Удмуртия в минуту: судьба «Ижметмаша» и уборка снега в Ижевске

      11 декабря, 2017

      90 летие компании Ижмолоко

      11 декабря, 2017