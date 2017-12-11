В Нью-Йорке на автовокзале и возле станции метро «Тайм Сквер» прогремели взрывы

Полиция уточняет количество пострадавших.

Нью-Йорк. США. На Манхеттене в районе автовокзала Порт-Аторити и возле станции метро «Тайм Сквер» прогремели взрывы. По информации СМИ, полиция пока не сообщает количество пострадавших.

Как пишет РГ, по предварительной версии, у автовокзала сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в трубу. В результате инцидента пострадали несколько человек. Позднее полиция подтвердила факт взрыва и арестовала предполагаемого организатора.

В районе станции метро «Тайм Сквер», пишет Интерфакс, также взорвалась самодельная бомба. В полиции сообщили, что в результате взрыва пострадали два человека. Подозреваемый в подрыве скончался на месте от полученных травм. По мнению правоохранителей, он мог быть террористом-смертником.

В настоящее время район метро оцеплен. На месте находятся саперы и спасательные службы. Власти города проводят эвакуацию трех веток нью-йоркского метро.