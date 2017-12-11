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      В Нью-Йорке на автовокзале и возле станции метро «Тайм Сквер» прогремели взрывы

      18:18, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      18:18, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      237
      0
      #терроризм\n#США\n#взрыв\n#метро\n#Нью-Йорк\n#люди\n#вокзал\n#пострадавшие
      Фото: pixabay.com
      237
      0

      Полиция уточняет количество пострадавших.

      Нью-Йорк. США. На Манхеттене в районе автовокзала Порт-Аторити и возле станции метро «Тайм Сквер» прогремели взрывы. По информации СМИ, полиция пока не сообщает количество пострадавших.  

      Как пишет РГ, по предварительной версии, у автовокзала сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в трубу. В результате инцидента пострадали несколько человек.  Позднее полиция подтвердила факт взрыва и арестовала предполагаемого организатора. 

      В районе станции метро «Тайм Сквер», пишет Интерфакс, также взорвалась самодельная бомба. В полиции сообщили, что в результате взрыва пострадали два человека. Подозреваемый в подрыве скончался на месте от полученных травм. По мнению правоохранителей, он мог быть террористом-смертником.  

      В настоящее время район метро оцеплен. На месте находятся саперы и спасательные службы. Власти города проводят эвакуацию трех веток нью-йоркского метро. 

      18:18, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      237
      0
      #терроризм\n#США\n#взрыв\n#метро\n#Нью-Йорк\n#люди\n#вокзал\n#пострадавшие

       

       

       

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