Вооруженного мужчину задержали возле Эйфелевой башни в Париже

Он пытался прорваться через пропускной пункт у подножия достопримечательности.

Париж. Франция. Мужчину, вооруженного ножом, скрутили поздним вечером в субботу, 6 августа, у подножия главной достопримечательности Парижа - Эйфелевой башни.

Как рассказали очевидцы происшествия, злоумышленник пытался преодолеть один из пунктов контроля у подножия башни. Его удалось быстро нейтрализовать, пишет "Lenta".

В результате инцидента никто не пострадал. По всей видимости, мужчина действовал в одиночку, о его мотивах пока неизвестно.

Эйфелева башня - одна из самых популярных достопримечательностей столицы Франции. В любое время суток здесь находится большое количество людей.