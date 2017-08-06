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      Вооруженного мужчину задержали возле Эйфелевой башни в Париже

      10:56, 06 августа, 2017
      Юлия Мокрушина
      10:56, 06 августа, 2017
      Юлия Мокрушина
      151
      0
      #Париж\n#Франция\n#достопримечательности\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      151
      0

      Он пытался прорваться через пропускной пункт у подножия достопримечательности.

      Париж. Франция. Мужчину, вооруженного ножом, скрутили поздним вечером в субботу, 6 августа, у подножия главной достопримечательности Парижа - Эйфелевой башни.

      Как рассказали очевидцы происшествия, злоумышленник пытался преодолеть один из пунктов контроля у подножия башни. Его удалось быстро нейтрализовать, пишет "Lenta".

      В результате инцидента никто не пострадал. По всей видимости, мужчина действовал в одиночку, о его мотивах пока неизвестно.

      Эйфелева башня - одна из самых популярных достопримечательностей столицы Франции. В любое время суток здесь находится большое количество людей. 

      10:56, 06 августа, 2017
      Юлия Мокрушина
      151
      0
      #Париж\n#Франция\n#достопримечательности\n#происшествие

       

       

       

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