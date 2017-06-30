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      В Японию завезли смертельно опасных муравьев из Южной Америки

      14:53, 30 июня, 2017
      Новичок
      14:53, 30 июня, 2017
      Новичок
      206
      0
      #мигранты\n#опасность\n#насекомые\n#контрабанда
      Фото: pixabay.com
      206
      0

      Насекомые приплыли в порт Нагоя на торговых судах.  

      Нагоя. Япония. В Стране восходящего солнца обнаружили крайне нежелательных «мигрантов».  Это красные огненные муравьи, обитающие в Южной Америке. Насекомые представляют серьезную опасность для человека, пишут «Известия».

      Муравьев, вырабатывающих сильнодействующий яд, нашли в контейнерах, прибывших в порт японского города Нагоя. Их доставили морским путем из Южной Америки. Незваных «гостей» уничтожили на месте, однако до прибытия в Японию суда заходили в порты других стран.  

      Данных насекомых уже находили в японском порту Кобе в мае текущего года. Теперь специалисты опасаются, что уничтожены не все особи, прибывшие в страну в качестве нелегальных «пассажиров». Отмечается, что укусы красных огненных муравьев смертельно опасны для аллергиков.

      14:53, 30 июня, 2017
      Новичок
      206
      0
      #мигранты\n#опасность\n#насекомые\n#контрабанда

       

       

       

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