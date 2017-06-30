В Японию завезли смертельно опасных муравьев из Южной Америки

Насекомые приплыли в порт Нагоя на торговых судах.

Нагоя. Япония. В Стране восходящего солнца обнаружили крайне нежелательных «мигрантов». Это красные огненные муравьи, обитающие в Южной Америке. Насекомые представляют серьезную опасность для человека, пишут «Известия».

Муравьев, вырабатывающих сильнодействующий яд, нашли в контейнерах, прибывших в порт японского города Нагоя. Их доставили морским путем из Южной Америки. Незваных «гостей» уничтожили на месте, однако до прибытия в Японию суда заходили в порты других стран.

Данных насекомых уже находили в японском порту Кобе в мае текущего года. Теперь специалисты опасаются, что уничтожены не все особи, прибывшие в страну в качестве нелегальных «пассажиров». Отмечается, что укусы красных огненных муравьев смертельно опасны для аллергиков.