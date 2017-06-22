Террористы ИГ взорвали главную мечеть Мосула

Однако боевики утверждают, что здание рухнуло в результате американского авиаудара.

Мосул. Ирак. Террористы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» взорвали главную городскую мечеть Ан-Нури. Однако руководство боевиков утверждает, что архитектурный памятник был разрушен в результате американского авиаудара, пишет Интерфакс.

Отмечается, что именно в разрушенной мечети глава ИГ Абу-Бакр аль-Багдади провозгласил создание «халифата» террористов в 2014 году.

Напомним, соборная мечеть Ан-Нури в иракском Мосуле была построена в XII веке. Известность ей принес так называемый «горбатый» минарет, который, по неподтвержденной информации, также не уцелел.