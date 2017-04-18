  • $ 56.25 ↓
  • € 59.84 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      24 человека погибли при падении автобуса в ущелье на Филиппинах

      13:56, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:56, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      57
      0
      #автокатастрофа\n#Филиппины\n#происшествие\n#гибель людей
      Фото: twitter.com/upzhyttya
      57
      0

      Всего в салоне транспортного средства находились 45 человек.

      Нуэва-Эсиха. Филиппины. По меньшей мере 24 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в пропасть на Филиппинах. В автобусе находилось 45 человек, сообщает «Интерфакс».

      Авария произошла во вторник, 18 апреля, в горной местности. По предварительным данным, причиной автокатастрофы стала неисправная тормозная система.

      Пострадавших пассажиров госпитализировали. 

      The Associated Press on Twitter

      BREAKING: Philippine officials say at least 24 dead as passenger bus falls into ravine in northern mountain town.

      13:56, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      57
      0
      #автокатастрофа\n#Филиппины\n#происшествие\n#гибель людей
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа