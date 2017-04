24 человека погибли при падении автобуса в ущелье на Филиппинах

Нуэва-Эсиха. Филиппины. По меньшей мере 24 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в пропасть на Филиппинах. В автобусе находилось 45 человек, сообщает «Интерфакс».

Авария произошла во вторник, 18 апреля, в горной местности. По предварительным данным, причиной автокатастрофы стала неисправная тормозная система.

Пострадавших пассажиров госпитализировали.

BREAKING: Philippine officials say at least 24 dead as passenger bus falls into ravine in northern mountain town.