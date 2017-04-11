Взрыв в Турции произошел из-за технической неисправности бронетехники

В результате происшествия пострадали не менее четырех человек.

Диярбакыр. Турция. Взрыв в Диярбакыре произошел из-за технической неисправности бронетехники во время ремонта. По мнению Минобороны страны, вероятность теракта очень низкая, сообщает «Интерфакс».

В результате инцидента пострадали не менее четырех человек. О погибших пока не сообщается.

Напомним, во вторник, 11 апреля, произошел взрыв Диярбакыре рядом со зданием правоохранительных органов.