Взрыв в Турции произошел из-за технической неисправности бронетехники

В результате происшествия пострадали не менее четырех человек.
Диярбакыр. Турция. Взрыв в Диярбакыре произошел из-за технической неисправности бронетехники во время ремонта. По мнению Минобороны страны, вероятность теракта очень низкая, сообщает «Интерфакс».
В результате инцидента пострадали не менее четырех человек. О погибших пока не сообщается.
Напомним, во вторник, 11 апреля, произошел взрыв Диярбакыре рядом со зданием правоохранительных органов.
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Diyarbakır'daki patlama operasyonlarda ele geçirilen bombaların infilak etmesiyle yaşandı" iddiası https://t.co/QKVGBJEPLS