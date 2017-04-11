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      Взрыв в Турции произошел из-за технической неисправности бронетехники

      14:15, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:15, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      87
      0
      #взрыв\n#Турция\n#ремонт\n#происшествие
      Фото: twitter.com/yesilgazete
      87
      0

      В результате происшествия пострадали не менее четырех человек.

      Диярбакыр. Турция. Взрыв в Диярбакыре произошел из-за технической неисправности бронетехники во время ремонта. По мнению Минобороны страны, вероятность теракта очень низкая, сообщает «Интерфакс».

      В результате инцидента пострадали не менее четырех человек. О погибших пока не сообщается.

      Напомним, во вторник, 11 апреля, произошел взрыв Диярбакыре рядом со зданием правоохранительных органов.

      Yeşil Gazete on Twitter

      Diyarbakır'daki patlama operasyonlarda ele geçirilen bombaların infilak etmesiyle yaşandı" iddiası https://t.co/QKVGBJEPLS

      14:15, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      87
      0
      #взрыв\n#Турция\n#ремонт\n#происшествие
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