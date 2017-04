В Турции прогремел мощный взрыв возле здания полиции

Диярбакыр. Турция. Мощный взрыв прогремел на юго-востоке Турции в городе Диярбакыр. По предварительной информации, происшествие случилось рядом с городским зданием полиции, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Сведений о пострадавших и нанесенном ущербе пока не поступало.

Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов выехали на место. Подробности случившегося уточняются.

Turkey BREAKING | Explosion hits the city of #Diyarbakır, South-East the country

Turkey BREAKING | First footage of #Diyarbakır's explosion, targeting a police school and causing several injuries https://t.co/eABnhitqOv