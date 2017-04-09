  • $ 56.92 ↑
  • € 60.57 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрывы в Египте

      17:19, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      17:19, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      125
      0
      #взрыв\n#теракт\n#Египет\n#происшествие
      Фото: AFP
      125
      0

      Сегодня на территории страны прогремело два взрыва, в результате которых погибли более 30 человек.

      Египет. Боевики террористической группировки ИГ, запрещенной на территории России, взяли на себя ответственность за взрывы в Египте. Как сообщает L!fe, сегодня на территории страны прогремело два взрыва, в результате которых погибли более 30 человек.

      В Александрии бомбу заложили в автомобиль. Погибли двое правоохранителей, ранено порядка 20 человек.

      Утром в воскресенье взрыв прогремел также во время службы в церкви египетского города Танта. Как сообщалось ранее, погибло 30 человек, порядка 70 получили ранения различной степени тяжести.

      17:19, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      125
      0
      #взрыв\n#теракт\n#Египет\n#происшествие
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа