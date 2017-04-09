Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрывы в Египте

Сегодня на территории страны прогремело два взрыва, в результате которых погибли более 30 человек.

Египет. Боевики террористической группировки ИГ, запрещенной на территории России, взяли на себя ответственность за взрывы в Египте. Как сообщает L!fe, сегодня на территории страны прогремело два взрыва, в результате которых погибли более 30 человек.

В Александрии бомбу заложили в автомобиль. Погибли двое правоохранителей, ранено порядка 20 человек.

Утром в воскресенье взрыв прогремел также во время службы в церкви египетского города Танта. Как сообщалось ранее, погибло 30 человек, порядка 70 получили ранения различной степени тяжести.