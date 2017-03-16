Взрывное устройство отправили министру финансов Германии

Сотрудников эвакуировали из здания министерства из-за угрозы взрыва.

Берлин. Германия. Министру финансов Германии неизвестный отправил пакет со взрывоопасным веществом. Об этом сообщает РБК.

Подозрительный пакет, адресованный главе ведомства Вольфганга Шойбле, доставили в Минфин в 10:00 по местному времени (12:00 мск). Для обеспечения безопасности сотрудников Минфина эвакуировали, и полиция заблокировала входы и выходы.

Подозрительный предмет исследовали и выяснили, что внутри него находится взрывоопасное вещество, обычно используемое для фейерверков и других пиротехнических средств. Позднее специалисты успешно обезвредили взрывпакет.

Ранее, 11 марта, полиция Германии сообщила о предотвращении теракта в торговом центре города Эссен на западе страны. По информации правоохранительных органов, совершить взрыв в оживленном месте планировали сторонники запрещенной в России организации «Исламское государство». Двое подозреваемых в подготовке теракта были арестованы.