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      Взрывное устройство отправили министру финансов Германии

      11:00, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      11:00, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      113
      0
      #Минфин\n#Германия\n#Берлин\n#бомба\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      113
      0

      Сотрудников эвакуировали из здания министерства из-за угрозы взрыва.

      Берлин. Германия. Министру финансов Германии неизвестный отправил пакет со взрывоопасным веществом. Об этом сообщает РБК.

      Подозрительный пакет, адресованный главе ведомства Вольфганга Шойбле, доставили в Минфин в 10:00 по местному времени (12:00 мск). Для обеспечения безопасности сотрудников Минфина эвакуировали, и полиция заблокировала входы и выходы.

      Подозрительный предмет исследовали и выяснили, что внутри него находится взрывоопасное вещество, обычно используемое для фейерверков и других пиротехнических средств. Позднее специалисты успешно обезвредили взрывпакет.

      Ранее, 11 марта, полиция Германии сообщила о предотвращении теракта в торговом центре города Эссен на западе страны. По информации правоохранительных органов, совершить взрыв в оживленном месте планировали сторонники запрещенной в России организации «Исламское государство». Двое подозреваемых в подготовке теракта были арестованы. 

      11:00, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      113
      0
      #Минфин\n#Германия\n#Берлин\n#бомба\n#происшествие

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