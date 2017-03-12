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В Эфиопии под мусорной лавиной погибли 15 человек

16:50, 12 марта, 2017
Георгий Поветкин
16:50, 12 марта, 2017
Георгий Поветкин
473
0
#смерть\n#Эфиопия\n#происшествие
Фото: twitter.com/AP
473
0

На свалке, куда свозится мусор из четырёхмиллионного города, каждый день работает до полутысячи человек.

Эфиопия. В Эфиопии под мусорной лавиной погибли 15 человек. Как сообщает L!fe со ссылкой на зарубежные СМИ, на свалке, куда свозится мусор из четырёхмиллионного города, каждый день работает до полутысячи человек.

Известно, что целая гора мусора обрушилась на бытовки, где в тот момент находилось около 150 человек. Цифры не окончательные, так как на данный момент спасли только 40 человек.

Люди, которые попали под лавину живут на свалке и сортируют мусор, пытаясь найти там что-то, что можно продать.

16:50, 12 марта, 2017
Георгий Поветкин
473
0
#смерть\n#Эфиопия\n#происшествие

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