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Число лечебных учреждений традиционной медицины в Китае превысило 77 тысяч

14:30, 23 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Число лечебных учреждений традиционной медицины в Китае превысило 77 тысяч
14:30, 23 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
26
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#Китай\n#медицина
Фото: unsplash.com (Leon Gao)
26
0

Такие данные опубликовали по итогам 2022 года.

Шэньчжэнь. Китай. Число лечебно-санитарных учреждений, предлагающих услуги традиционной китайской медицины (ТКМ), в Китае продолжает расти, при этом значительно улучшилось качество и эффективность соответствующих предоставляемых ими услуг. Как передаёт информагентство «Синьхуа», об этом говорится в синей книге «О развитии индустрии ТКМ в Китае на 2022 год», которую представили на конференции в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай).

Согласно документу, по состоянию на 2021 год в Китае насчитывалось более 77 тыс. лечебно-санитарных учреждений в области ТКМ, включая больницы, клиники и научно-исследовательские институты ТКМ, подчинённые органам здравоохранения страны.

К концу 2021 года услуги ТКМ в Китае оказывали 99% медицинских центров в микрорайонах и 98% здравпунктов в волостях и посёлках, говорится в Синей книге.

В документе также отмечается, что Китай продолжает увеличивать кадровый состав в области ТКМ: к 2021 году число работников в учреждениях ТКМ по всей стране составило более 1,6 млн человек, при этом в учреждениях на низовом уровне работали в общей сложности 196 тыс. практикующих врачей китайской медицины и их ассистентов.

14:30, 23 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
26
0
#Китай\n#медицина