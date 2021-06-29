Количество заболевших «черной плесенью» в Индии превысило 40 тысяч

Как правило, им заражаются «в нагрузку» к коронавирусной инфекции.



Нью-Дели. Индия. «Черная плесень» продолжает распространяться в Индии. Врачи зафиксировали уже 40 845 случаев заболевания, пишет РБК со ссылкой на телеканал NDTV.

Как рассказал глава Минздрава страны Харш Вардхан, от мукормикоза («черная плесень», «черный грибок») умерли 3 129 человек. При этом три четверти случаев заболевания имеют форму, угрожающую распространением повреждений на головной мозг.

Напомним, вслед за штатами Раджастан и Телангана, в мае вспышка «черной плесени» началась в Махараштре. Как правило, ей болеют одновременно или после коронавирусной инфекции. Также фиксируются случаи «желтого» и «зеленого грибка». При этом COVID-19 в Индии по последним данным заразились более 30,2 млн человек, умерли около 400 тыс.

В России вспышка «черного грибка» маловероятна из-за различий в климатических зонах и культуре питания, отметили в Роспотребнадзоре.