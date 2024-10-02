Учителя в Индии принесли в жертву школьника

Хатхрас. Индия. Директора и педагогов частной школы в Индии обвинили в ритуальном убийстве ученика. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Economic Times.

Трагедия разыгралась в городе Хатхрас штата Уттар-Прадеш 23 сентября. Тело задушенного 11-летнего мальчика нашли одноклассники в одной из комнат общежития. Администрация учреждения заявила родителям, что их сыну якобы стало плохо. Однако эксперты установили, что смерть мальчика была насильственной.

В полиции пришли к выводу, что ребенка убили во время магического ритуала, целью которого были процветание и успех школы.

Директора образовательной организации, его родственника и трех учителей задержали. При обысках у них нашли различные ритуальные предметы. Также выяснилось, что ранее подозреваемые пытались убить девятилетнего мальчика. Школу закрыли. Родители ребенка требуют, чтобы предполагаемых убийц приговорили к смертной казни.

Напомним, в 2019 году в индийском штате Ассам было совершено ритуальное жертвоприношение женщины. Еще двоих женщин в штате Керала в 2022 году убили, как предполагают, оккультисты с целью «избавления от бедности».