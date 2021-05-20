Эпидемия «черной плесени» пришла в третий по счету индийский штат

Мукормикоз зачастую поражает людей, организм которых ослаблен перенесенным ранее COVID-19.



Нью-Дели. Индия. В дополнение к коронавирусу Индию поразила новая эпидемия: в стране распространяется мукормикоз. Болезнь охватила уже третий по счету штат – Махараштру, сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на India Today.

По словам министра здравоохранения штата Раджеша Топе, «черная плесень», как еще называют эту инфекцию, подтверждена у 1,5 тыс. жителей, не менее 90 человек умерли.

Штат нуждается примерно в 200 тыс. доз специальных медикаментов. Однако поставщики обещают завезти их не раньше первых чисел июня, посетовал глава Минздрава штата.

Ранее «черная плесень» охватила штаты Раджастан и Телангана.

Мукормикоз – грибковая инфекция, особенно опасная для больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, например, коронавирусом.